Чиновники очертили основные направления развития агросектора Украины в 2022 году

Представители власти рассказали, что основными направлениями развития отечественной агросферы в следующем, 2022 году, являются открытие новых рынков сбыта, капитальные инвестиции, продолжение земельной реформы и запуск ирригационной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время конференции сообщили заместитель министра экономики Денис Кудин, министр агрополитики Роман Лещенко и представитель Комитета Верховной Рады по вопросам агрополитики Артем Черноморов.

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"Для Министерства экономики 2022 год имеет несколько приоритетов. Первое - дальнейшее открытие рынков для украинской сельхозпродукции. У нас в планах - расширить доступ товаропроизводителей на 40 рынков", - сказал Кудин.

Также, по его словам, приоритетной задачей является расширение программ финансирования.

"Планируется максимальное расширение программ финансирования в двух направлениях – через оборотный капитал (программа "5-7-9") и через экспортно-кредитное агентство", - добавил замминистра экономики.

Также он отметил, что среди главных направлений развития агросектора есть капитальные инвестиции в отрасль.

В свою очередь министр агрополитики добавил, что также приоритетом является дальнейшее развитие земельной реформы, а именно улучшение инфраструктуры рынка земли и усиление полномочий общин.

Также, по словам Лещенко, планируется полноценный запуск ирригационной реформы с учетом необходимого финансирования.

Среди основных направлений также есть агрострахование и Фонд частичного гарантирования кредитов.

"Агрострахование - это защита аграриев по посевам (до 60% компенсации со стороны государства). Фонд частичного гарантирования кредитов – поддержка для малых фермеров", - уточнил Лещенко.

Также, по словам министра, в следующем году государство будет продолжать работать над детенизацией аграрной сферы путем функционирования Государственного аграрного реестра.

При этом Черноморов добавил, что необходимо детенизировать использование земель и улучшить над этим контроль.

Госбюджет на 2022 год:

В государственном бюджете на 2022 год для Минагрополитики предусматриваются расходы, в частности на: финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей – 4,4 млрд грн; поддержку фермерских хозяйств – 180 млн грн; проведение земельной реформы – 139,4 млн грн; проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – 237,8 млн грн.

Автор: Алёна Кириченко