Новосозданные фермерские хозяйства могут получить одноразовую выплату стоимости совещательных услуг в размере 36 тыс. грн.

Программа поддержки развития фермерства и сельхозкооперации предусматривает компенсацию сельхозпроизводителям 90% стоимости совещательных услуг, но не более 10 тыс. грн.

Как пишет Agroportal.ua, об этом на пресс-конференции сообщил директор Национальной ассоциации сельскохозяйственных совещательных служб Украины (НАСССУ) Роман Коринец.

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"В Украине каждый фермер может потратить до 10 тыс. грн за счет государства на получение консультации советников", - сказал Коринец.

По его словам, фермер может обратиться за помощью к сельскохозяйственному советнику, заключить с ним соглашение о предоставлении совещательных услуг, заплатить за них и затем подать на компенсацию их стоимости от государства.

Так же новосозданные семейные фермерские хозяйства, которые работают до трех лет, могут получить одноразовую выплату стоимости совещательных услуг в размере 36 тыс. грн.

Господдержка аграриев:

24 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств, а 14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.

Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания оказывается помощь за счет госбюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов.

На финансирование агросектора в проекте бюджета на 2022 год заложено 8 млрд гривень, тогда как в бюджете на текущий год расходы на эту сферу составляют 4 млрд грн.

В 2022 году в Украине продолжат работать программы поддержки отечественных аграриев, которые действуют в текущем году, такие как: частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, удешевление кредитов для АПК, финансовая поддержка развития садоводства и виноградарства, субсидии для вновь созданных хозяйств и другие.

Автор: Алёна Кириченко