Минэкономики и участники зернового рынка рассматривают возможность подписания меморандума, который поможет трейдерам и агропроизводителям решать споры, связанные с зерновыми контрактами.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подчеркивает, что аграрии должны выполнять все обязательства по поставкам зерна согласно контрактам, чтобы Украина оставалась надежным партнером по бесперебойным поставкам сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

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Как сообщает пресс-служба Минэкономики, об этом шла речь на сегодняшней встрече руководства министерства с участниками зернового рынка.

"Министерство еще раз подчеркивает, что все действующие обязательства сельхозпроизводителей по форвардным контрактам и другим договорам должны быть выполнены… Украина, как гарант мировой продовольственной безопасности, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, должна продолжать выступать надежным партнером по бесперебойным поставкам сельскохозяйственной продукции на внешние рынки", - говорится в сообщении.

Выполнение поставок по контрактам

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий в Украине в этом году аграрии столкнулись со сложностями по выполнению поставок согласно контрактам. В этой ситуации Минэкономики совместно с аграрными ассоциациями, представителями Торгово-промышленной палаты Украины, народными депутатами и производителями поддерживают открытый диалог для поиска компромиссных решений.

"Среди предложений рассматривается возможность подписания взаимовыгодного меморандума между Минэкономики и участниками зернового рынка. Предполагается, что этот документ станет "дорожной картой" для зернотрейдеров и агропроизводителей по принятию мер, связанных с выполнением форвардных контрактов", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Ранее Украинская зерновая ассоциация (УЗА) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали аграриев выполнять форвардные контракты на поставки зерна, чтобы не потерять международное финансирование и не подорвать доверие к Украине как к надежному поставщику зерновых.

По подсчетам УЗА, из-за отказа аграриями выполнять контракты Украина может потерять около 11-12 миллиардов долларов финансирования аграрного сектора.

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Автор: Анна Нагорная