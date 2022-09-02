Иностранные судовладельцы и покупатели возвращаются в Украину, экспорт продукции возобновлен в более чем 20 стран.

Из разблокированных месяц назад черноморских портов уже отправлено 1,7 млн тонн аграрной продукции.

Об этом в эфире Украинского радио сообщил заместитель главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов.

"По состоянию на 1 сентября уже 1,7 млн тонн загружено и отправлено из украинских черноморских портов. 70 судов зашло в наши порты и столько же вышло в порты назначения", - рассказал он.

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Также АМПУ уже имеет 64 заявки на вхождение судов для погрузки.

"До войны мы отгружали около 5 миллионов тонн агропродукции из всех портов Украины. Учитывая то, что есть временно оккупированные порты, мы рассчитываем, что выйдем на 3-4 млн тонн ежемесячно", - отметил Баринов.

Кроме того, по его словам, за август украинские дунайские порты отгрузили более 2 млн тонн, и это абсолютный рекорд за всю историю существования этих портов.

"В течение августа уровень фрахта и уровень страховых тарифов снижаются. То есть бизнес поверил, что это работает. И очередь судов, которая наблюдается в турецких территориальных водах, это доказывает. Иностранные судовладельцы и покупатели возвращаются в Украину, и мы экспортируем (продукцию) в более чем 20 стран мира. Сейчас больше всего в Турцию, Египет, Южную Корею и Европу", - сообщили в АМПУ.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов.

26 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что по "зерновому коридору" морем Украина экспортировала уже первый с начала войны миллион тонн агропродукции.

31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что уже более 1,5 млн тонн украинского продовольствия экспортируется морским путем.

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