Кабмин полностью сохранил господдержку аграриев после изменений в бюджете

На программы помощи аграриям в 2020 году заложено 4 миллиарда гривень.

Правительство полностью сохранило сумму государственной поддержки аграриев на 2020 год после внесения в бюджет изменений, необходимых для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В 2020 году сохранена государственная поддержка АПК для дальнейшего стимулирования отрасли и достижения социально-экономического эффекта. В частности, в бюджете заложены расходы в сумме 4 миллиарда гривень по ключевым направлениям: животноводство, фермерство, садоводство, компенсация стоимости сельхозтехники и компенсация процентов по кредитам", - говорится в сообщении.

В частности, на удешевление кредитов для аграриев заложена сумма в размере 1,2 миллиарда гривень, что позволит уменьшить процентную ставку до 5%.

Отмечается, что на поддержку отрасли животноводства выделено 1 миллиард гривень, и по результатам программы министерство ожидает ввода в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов.

Еще 1 миллиард гривень будет направлен на компенсацию покупки техники и оборудования украинского производства, что, по прогнозу Минэкономики, увеличит объемы реализации отечественной техники минимум на 15% в 2020 году.

Также по 400 миллионов гривень заложено на программы развития фермерства и кооперативов и поддержку садоводства, хмелеводства и виноградарства.

"Основные программы ориентированы на поддержку, в первую очередь, малых сельхозпроизводителей и фермеров, развитие локальных рынков сбыта и открытие новых экспортных рынков. Мы ожидаем, что нынешняя поддержка позволит привлечь около 14,7 миллиарда гривень инвестиций в экономику Украины и создать более 85 тысяч новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова министра Игоря Петрашко.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Согласно тексту проекта закона на сайте парламента, после внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 миллиарда гривень, расходы - 1,266 триллиона гривень, предельный объем дефицита - 298,4 миллиарда гривень, объем государственного долга - 2,387 триллиона гривень.