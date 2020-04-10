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ЕС признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной европейской

10:06, 10 апреля 2020
Агро
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Иллюстрацию REUTERS

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Об этом со ссылкой на решение Еврокомиссии от 7 апреля сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса".

"В данном документе указано, что по результатам проведения Еврокомиссией экспертизы законодательства, в Украине действуют нормы, обеспечивающие тот же уровень и порядок экспертизы семян, идентификации, его маркировки и контроля, как и в ЕС", - говорится в сообщении.

В частности, в решении Еврокомиссии говорится о целесообразности признания украинских семян и разрешении их обращения на территории ЕС, а также о стимулировании торговли между Украиной и ЕС семенами.

Иллюстрация REUTERS

Также в документе отмечается, что инвестирование европейских компаний в выращивание семян в Украине позволит диверсифицировать производственные мощности по всей Европе и уменьшит риски производства в одной климатической зоне, а признание эквивалентной системы сертификации будет способствовать поддержке постоянного снабжения высококачественных семян в ЕС.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году украинские семеноводы призвали представителей Европейского Союза в Украине поспособствовать скорейшему признанию эквивалентности системы сертификации украинских семян с требованиями ЕС.

По оценкам Семенной ассоциации Украины, потенциал экспорта украинских семян достигает 100 миллиона долларов, при этом доля экспорта в ЕС может вырасти до 10% с практически нуля.

Иллюстрация REUTERS
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