Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос на треть: что продаем и кто покупает

Украина в январе-мае увеличила товарооборот сельхозпродукцией с ЕС до 4,2 млрд долл.

Товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом за пять месяцев текущего года увеличился на 24,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 4,2 млрд долл., сообщила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook.

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"Внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС сельхозпродукцией по итогам января-мая 2019 года увеличился на 24,7% (или на 830,6 млн долл.), по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составил 4,2 млрд долл.", - написала Трофимцева.

В частности, экспорт украинской агропродукции в ЕС за отчетный период увеличился на 30,8% по сравнению с январем-маем прошлого года и составил 2,97 млрд долл.

Трофимцева отметила, что основными товарными позициями украинского агроэкспорта в страны ЕС за пять месяцев этого года являлись зерновые, которых Украина поставила на 1,4 млн долл., растительные масла - на 610,5 млн долл., остатки и отходы пищевой промышленности - на 272,8 млн долл., семена масличных культур - 177,4 млн долл., мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - почти на 86 млн долл., мед - на 34,6 млн долл., кондитерские изделия из сахара - на 22 млн долл., а также продукты из какао-бобов и шоколад - на 19,9 млн долл.

Глава ведомства добавила, что крупнейшими торговыми партнерами Украины за пять месяцев 2019 года стали Нидерланды, доля которых в общей структуре товарооборота с ЕС составила 17,6%, Испания - с долей 13,7%, Польша - 13,1%, Германия - 10,8%, Италия - 10,8%, Франция - 5,7%, Великобритания - 4,1%, Бельгия - 3,2%, Португалия - 2,9%, Венгрия - 2,9% и Ирландия - 2,7%.

Кроме того, Трофимцева отметила, что импорт в Украину из стран ЕС в январе-мае увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,2 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 8,7% - до 6,3 млрд долл.