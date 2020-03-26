Рост цен на фоне карантина: МВД инициировало расследование (видео)

Правоохранители передали в АМКУ информацию о компаниях, которые с началом карантина поднимают цены.

Антимонопольный комитет Украины займется вопросом резкого подорожания продуктов в супермаркетах на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеИз-за спекуляций усилят мониторинг цен на продукты социального назначения

Инициировало расследование скачка цен в супермаркетах Министерство внутренних дел.

Так, заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщает, что в Антимонопольный комитет уже передали информацию об оптовых компаниях, которые с началом карантина поднимают цены на овощи, крупы и другие продукты первой необходимости.

При этом он также добавил, что Украина имеет достаточные запасы зерна, сахара и круп.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил спекулянтам, зарабатывающим в этой ситуации на человеческой беде, не только моральной оценкой общества, но и юридической - от правоохранительных органов.