Рост цен на фоне карантина: МВД инициировало расследование (видео)
Антимонопольный комитет Украины займется вопросом резкого подорожания продуктов в супермаркетах на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Инициировало расследование скачка цен в супермаркетах Министерство внутренних дел.
Так, заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщает, что в Антимонопольный комитет уже передали информацию об оптовых компаниях, которые с началом карантина поднимают цены на овощи, крупы и другие продукты первой необходимости.
При этом он также добавил, что Украина имеет достаточные запасы зерна, сахара и круп.
Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.
Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил спекулянтам, зарабатывающим в этой ситуации на человеческой беде, не только моральной оценкой общества, но и юридической - от правоохранительных органов.
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