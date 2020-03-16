Турция стала основным поставщиком экзотических фруктов в Украину

Украина в 2019 году увеличила зарубежные закупки фруктов и орехов на 28% - до 673 млн долл.

Крупнейшим поставщиком экзотических фруктов в Украину в 2019 году стала Турция, которая экспортировала в нашу страну более 240 тыс. тонн этой продукции.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

Согласно сообщению, в прошлом году объемы зарубежных поставок плодов и орехов увеличились на 28% - до 673 млн долл. за счет цитрусовых, бананов и других экзотических плодов. Таким образом, на эту группу пришлась наибольшая доля (11%) в структуре импорта сельхозпродукции в Украину

“Основным поставщиком продукции этой группы в Украину за последние годы остается Турция, из которой в прошлом году импортировано более 240 тыс. тонн фруктов. В прошлом году доля Турции в стоимости отечественного импорта плодов составила 27,9%”, - отмечается в сообщении.

Также значительные закупки фруктов украинские компании осуществили в Эквадоре (11,1%), Коста-Рике (7,6%), Греции и Испании (по 6,2%), а также Египте (5,6%).

Отмечается, что наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в Украине пользуются цитрусовые и бананы, которые составляют более 3/5 стоимости всего импорта.

“Если в импорте цитрусовых больше половины объемов стабильно принадлежат Турции, то закупки бананов мы осуществляем преимущественно в странах Латинской Америки, в частности, Эквадоре и Коста-Рике, которые в прошлом году обеспечили 75% стоимостных объемов поставок”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл. – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 млрд долл.