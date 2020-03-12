Минэкономики планирует усилить борьбу с нелегальным оборотом табака

Чтобы не провоцировать рост теневого рынка, на рабочей группе предложили, в частности, отказаться от резкого повышения акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева.

11 марта состоялось заседание рабочей группы при Министерстве экономики относительно выполнения положений Меморандума о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий и поддержания конкурентной среды для всех его участников.

В работе группы приняли участие заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, представители СБУ, Антимонопольного комитета, народные депутаты, представители табачных компаний.

Как заявила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, сейчас чрезвычайно возрастает актуальность внедрения производителями табачных изделий действенных механизмов выявления недобросовестных контрагентов.

Также участники рабочей группы большое внимание уделили вопросу формирования более прогнозируемой налоговой и акцизной политики, что является залогом более прозрачных правил игры на табачном рынке.

Читайте такжеОтказ от диалога с табачными компаниями вредит общественному здоровью – Bloomberg

"Не должно быть резкого повышения акцизов - сразу в 4 раза, как предлагается, например, для систем электронного нагревания табака. Тем более, что такие системы считаются более безопасными по сравнению с обычными сигаретами. Это ударит в том числе по малому и среднему бизнесу, для которого 80% продаж - это табачная продукция", - поясняет представитель Национальной организации розничной торговли Николай Ганул.

Он предложил вместо повышения акцизов на ТВЕНы (табакосодержащие изделия для электрического нагрева) в 4 раза, как это предусмотрено в принятом печальноизвестном законе №1210 - ввести переходный период на несколько лет, чтобы бизнес - в т.ч. малый бизнес смог адаптироваться.

Схожей позиции придерживаются и в ассоциации “Укртютюн”. Ассоциация в своем официальном письме от 20 февраля 2020 г. в Минэкономики и Министерства финансов предложила план постепенного повышения акцизных ставок на ТВЕНы. В частности, с 2021 по 2025 г. - на 35% ежегодно и с 2026 по 2030 г. - на 10% ежегодно.

По подсчетам Ассоциации “Укртютюн”, такой план повышения акцизов на ТВЕНы уже в 2021 году увеличит поступления в госбюджет на 1 млрд грн, по сравнению с запланированным на 2020 г.

В то же время, в случае упомянутого существенного повышения акцизов на ТВЕНы - в 4 раза, их цена в Украине станет выше чем в Молдове (разница в цене за 1 короб ТВЕНов по сравнению с прогнозируемой новой ценой в Украине - 670 долларов), Беларуси (разница - 750 долларов), России (540 долларов).

Чтобы предотвратить дополнительную тенизацию табачного рынка, предложения по плану постепенного повышения акцизов на ТВЕНы будут переданы на рассмотрение Кабинета Министров Украины, а также в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.