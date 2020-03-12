Ирак снял ограничения на ввоз из Украины мяса птицы

Также с 7 марта Европейская комиссия отменила ограничения на ввоз украинской курятины в ЕС.

Ирак снял ограничения на ввоз из Украины продукции птицеводства, введенные в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области в январе.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По результатам работы Госпродпотребслужбы и учитывая отчет, поданный во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ), компетентный орган Ирака снял ограничения с Украины относительно гриппа птицы", - сообщается со ссылкой на письмо главного государственного инспектора Ирака.

Также отмечается, что 7 марта вступило в силу решение Европейской комиссии относительно зонирования по гриппу птицы в Украине.

"Таким образом Европейская комиссия отменила ограничения на сертификацию продукции птицеводства для экспорта в страны-члены ЕС по всей территории Украины, а это значит, что с 7 марта 2020 года экспорт курятины в страны ЕС возобновлен", - сказано в сообщении Госпродпотребслужбы.

Как сообщал УНИАН, 20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине - на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тысяч голов домашней птицы.

23 января Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. Аналогичный запрет ввели еще более 10 стран, в том числе Япония, Южная Корея, Азербайджан, Армения, Молдова и другие.