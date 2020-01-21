Вспышка птичьего гриппа на Виннитчине: утилизируют 100 тысяч кур (видео)
13:54, 21 января 2020Агро
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Чтобы не допустить распространения вируса в районе ввели карантин.
Иллюстрация REUTERS
На агропредприятии в Винницкой области выявили вспышку птичьего гриппа, всех кур решено утилизировать.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Возбудитель болезни обнаружили на агропредприятии в селе Бугаков Немировского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что там удерживали почти 100 тысяч кур, которых выращивали для яиц.
"Чтобы не допустить распространения вируса в районе ввели карантин. Пока нет четкого плана по ликвидации инфекции, лаборанты отобрать биоматериал на анализы", - подчеркивает издание.
Подробнее можно узнать из видеоматериала:
В Винницкой области утилизируют 100 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
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