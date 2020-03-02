В прошлом году наша страна экспортировала 414 тыс. тонн мяса птицы на сумму 579 млн долл.

Украина обновила рекорд по экспорту мяса птицы в 2019 году, поставив на международный рынок 414 тыс. тонн этой продукции - на 25,8% больше, чем годом ранее.

Читайте такжеУкраина стала крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на слова заместителя директора института Николая Пугачева.

"В прошлом году был обновлен абсолютный рекорд 2018 года по объемам экспорта мяса птицы (329 тыс. тонн) – в 2019 году объемы экспортных поставок увеличились более чем на четверть (+25,8%), до 414 тыс. тонн на сумму 579 млн долл.", - сказано в сообщении.

По словам эксперта, Украина в прошлом году усилила свою позицию на международном рынке мясопродукции, в основном за счет курятины.

В целом, в 2019 году объемы экспорта из Украины продукции мясной группы увеличились по сравнению с показателями предыдущего года на 10% – до 712 млн долл.

Больше всего мясопродукции Украина экспортировала в страны Евросоюза, Ближнего Востока и СНГ. Доля стран ЕС в денежном выражении составила 28%.

Также сообщается, что лидирующую позицию в рейтинге импортеров украинского мяса третий год подряд удерживают Нидерланды (15,8%). Значительны также доли Саудовской Аравии (13,5%), Словакии (8,5%), Беларуси (6,9%), Азербайджана (5,9%), Ирака (4,9%), ОАЭ (4,8 %) и Казахстана (4,1%).

"В этом году отечественные экспортеры уже столкнулись с временным запретом на ввоз курятины в Европейский Союз, поэтому трудно предсказать общие экспортные перспективы Украины по мясопродукции на весь 2020-й год", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Европейской комиссии, Украина в 2019 году вошла в тройку мировых лидеров по поставкам мяса птицы в ЕС, экспортировав в этот регион 134,26 тыс. тонн.

23 января Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области. В середине февраля страны-члены ЕС поддержали зонирование по гриппу птицы в Украине, которое отменяет запрет на импорт птицы со всей территории Украины, кроме зоны в Винницкой области. Официальное решение Европейской комиссии пока не опубликовано.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в 2019 году в Украине было произведено около 1,1 млн тонн свежей и замороженной курятины, а также субпродуктов птицы.