В компании T.B. Fruit опровергли информацию о потере части активов

Группа компаний T.B. Fruit опровергла информацию относительно захвата части активов и значительных финансовых потерях.

Согласно сообщению пресс-службы, причиной слухов стал кредитный договор 2011 года - ООО "Танк Транс" передало в залог ОАО "Дельта банк" земельный участок, на котором в тот период размещалось предприятие и офисное помещение. 2 марта 2015 года НБУ признал "Дельта банк" неплатежеспособным.

"Новые кредиторы предприятия продали указанные объекты - 21 февраля 2020 года именно новые владельцы приняли недвижимость в управление", - говорится на сайте компании.

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Пресс-служба T.B. Fruit объяснила, что еще в 2019 году ООО "Танк Транс" из-за увеличения количества транспорта, сменило месторасположение на более современную и удобную площадку. В компании заверили, что старые помещения и земельный участок никакой ценности не представляют - их отчуждение не повлияло на финансовые показатели предприятия.

T.B. Fruit - ведущий производитель концентрированных соков в Европе, третий в мире производитель яблочного пектина. Украинскому потребителю компания известна по сокам прямого отжима ТМ "Galicia". В 2020 году на территории Львовской области компания планирует запустить мощности для шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод. Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных T.B. Fruit.

В состав T.B. Fruit входят 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес. В зависимости от сезона на предприятиях работает 2,5-3,5 тыс. человек.