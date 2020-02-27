Кабмин назначил нового зама министру экономики, который будет отвечать за агарное направление

Заместителем министра экономики назначен экс-глава Госпродпотребслужбы. Глущенко будет отвечать за аграрное направление.

Заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначен экс-глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Глущенко.

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Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

«Кабинет министров 26 февраля назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины», - написал он.

Милованов уточнил, что в Минэкономики «вместе с Тарасом Высоцким Глущенко будет отвечать за направление и координацию деятельности в направлении агро».

Министр отметил, что Глущенко имеет более 10 лет специализации в вопросах реформирования отношений в различных сферах сельского хозяйства, системы безопасности пищевой продукции, государственного контроля, лицензирования и разрешительной системы. Долгое время специализируется на вопросах дерегуляции и евроинтеграции. Глущенко имеет почти 10 лет опыта работы на юридических должностях в Международной финансовой корпорации (IFC) (группа Всемирного банка), а также в проектах технической помощи Украине со стороны ЕС.

Как сообщал УНИАН, с июля 2015 года по январь 2016 года Сергей Глущенко возглавлял Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.