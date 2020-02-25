Украина увеличила производство молока экстра-сорта

На перерабатывающие предприятия Украины в 2019 году поступило 710,3 тысячи тонн молока экстра-сорта - на 124,1 тысячи тонн больше, чем годом ранее.

Поступление сырьевого молока сорта "экстра" на перерабатывающие предприятия Украины в 2019 году выросло до 710,3 тысячи тонн, или на 21,5%.

Читайте такжеПрибыльность производства молока в Украине выросла до шестилетнего максимума

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ) со ссылкой на данные Госстата.

Согласно сообщению, перерабатывающие предприятия в прошлом году получили на 124,1 тысячи тонн больше сырья экстра-сорта, чем годом ранее. Традиционно поставщиками сырья этого сорта были исключительно сельскохозяйственные предприятия.

"Рост общего вала сырья экстра-класса является позитивным сигналом и свидетельствует о том, что, несмотря на сложную ситуацию в отрасли, предприятия работают над улучшением качества молока", - цитирует пресс-служба аналитика АВМ Владимира Андрийца.

По его словам, 2019 год стал самым успешным в плане роста производства сырья экстра-сорта – его доля в структуре поступлений молока от предприятий в 2019 году увеличилась до 27,2% с 21,6% в 2018 году.

Как отметил Андриец, производители молока понимают, что затраты на улучшение качества молока окупаются. Кроме того, к повышению качества сырья побуждают новые нормы по безопасности молока и молочных продуктов, которые вступили в силу в прошлом году.

"Согласно им, все сданное на переработку молоко должно соответствовать самому высокому классу – "экстра". Чтобы производители молока могли адаптироваться к новым требованиям, до 2022 года установлен переходный период", - отмечает эксперт.

Согласно сообщению, в 2019 году на перерабатывающие предприятия Украины поступило 3,8 миллиона тонн молока всех сортов, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. Дефицит сырья составил 379,2 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,7% - до 9,68 миллиона тонн.