В Украине ощутимо сократилось поголовье крупного скота

При этом поголовье птицы за прошедший увеличилось на 1,9%.

Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 февраля 2020 года составило 3,136 миллиона голов, что на 7% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров составило 1,79 миллиона голов, что на 6,4% меньше, чем на 1 февраля прошлого года.

Поголовье свиней сократилось на 5,2% и на отчетную дату составило 5,6 миллиона голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 5,7% и составило 1,19 миллиона голов.

Поголовье птицы увеличилось на 1,9% - до 211,5 миллиона голов.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, поголовье крупного рогатого скота в Украине за 2018 год сократилось на 4,3% и составило 3,3 миллиона голов, при этом поголовье коров снизилось на 2,5% - до 1,9 миллиона голов. Поголовье свиней сократилось на 2% - до 5,9 миллиона голов, поголовье овец и коз сократилось на 3,1% - до 1,2 миллиона голов, а поголовье птицы увеличилось на 2,9% - до 210,78 миллиона голов.