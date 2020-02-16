Эксперт рассказал, до решения какой проблемы "ни в коем случае нельзя" запускать рынок земли

Эксперт указал на пробел в земельной реформе.

Украина не готова к запуску свободного рынка земли, поскольку фермеры не смогут защитить свое право собственности на земельные участки.

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Такое мнение высказал бизнесмен и эксперт по экономическим вопросам Денис Долинский, комментируя земельную реформу, передает "Обозреватель".

"В нынешнем состоянии рынок земли запускать нельзя, пока не будет защита права собственности отрегулирована. У нас сегодня реестр прав на недвижимое, движимое имущество, на землю – это свободный доступ. Каждый день у кого-то что-то переписывают на кого-то другого. Потом эти фермеры будут по 10 лет судиться, чтобы вернуть свой участок земли", – заявил Долинский.

"Министр юстиции, который любит фотографировать ботинки на столе, будет рассказывать, что они отключают нотариусов и регистраторов от реестра, от доступа. А человек все равно вынужден судиться по 10 лет. Нотариусов и регистраторов не сажают в тюрьму, если они незаконно внесли какую-то запись о другом человеке. Они сразу должны 5-10 лет с конфискацией имущества получать и идти в тюрьму", – добавил он.

По словам бизнесмена, до решения данной проблемы "ни в коем случае нельзя" запускать рынок земли.

"Несчастные дедушки и бабушки не знают даже, куда идти в суд. Огромная проблема сейчас с судами, на 50% судебная система не укомплектована судьями. Куда дедушки и бабушки судиться пойдут?" – добавил Долинский.