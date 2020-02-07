Украинские тепличные огурцы подешевели почти на четверть
Украинские тепличные огурцы на внутреннем рынке подешевели с начала первой недели февраля на 23%.
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Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы Eastfruit.
Согласно сообщению, это связано с началом сбора тепличного огурца нового оборота.
"На сегодняшний день урожай собирают в тепличных комбинатах центрального, восточного и южного регионов страны, но уже во второй половине февраля уборка начнется и в западном регионе Украины", - сказано в сообщении.
Сейчас продажи тепличных огурцов местного производства ведутся небольшими партиями. По прогнозам экспертов, крупнооптовые партии товара поступят на рынок уже со следующей недели.
При этом местные комбинаты начинали реализацию своей продукции с довольно высоких цен – еще в понедельник, 3 февраля, цены на украинские огурцы озвучивались в диапазоне 90-100 гривень/килограмм, что в среднем на 32% дороже, чем в начале сезона прошлого года.
"Но, на данный момент цены на местные огурцы уже снизились до уровня цен за аналогичный период 2019 года, и озвучиваются в диапазоне 70-75 гривень/килограмм. Так, только с начала недели украинские огурцы подешевели в среднем на 23%", - отмечается в сообщении.
Такое резкое снижение цен на тепличные огурцы в самом начале сезона, по мнению представителей тепличной отрасли, связано с присутствием на рынке сравнительно недорогих импортных овощей, а также сильной конкуренцией между местными тепличными комбинатами.
Как сообщал УНИАН, Украина вошла в ТОП-3 импортеров турецких томатов по итогам 2019 года, закупив у Турции этих овощей в прошлом году на 30 миллионов долларов.
По данным аналитиков Eastfruit, Турция является лидером по поставкам тепличных огурцов и томатов в Украину в зимний период – на долю турецких поставщиков приходится до 80% всего объема импорта этих овощей на украинский рынок.