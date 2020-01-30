В 2019 году Украина импортировала турецких томатов на 30 млн долл.

Украина вошла в ТОП-3 импортеров турецких томатов по итогам 2019 года, закупив у Турции этих овощей в прошлом году на 30 млн долл.

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Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы EastFruit со ссылкой на отчет Ассоциации экспортеров Юго-Восточной Анатолии.

Отмечается, что в 2019 году лидером по объему импорта томатов из Турции стала Россия, которая в прошлом году закупила этой продукции на сумму более 86 млн долл.

"В ТОП-3 импортеров турецких томатов, наряду с РФ, также вошли Румыния (объем закупок более 36 млн долл.) и Украина (порядка 30 млн долл.)", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что Турция является лидером по поставкам тепличных огурцов и томатов в Украину в зимний период. Так, на долю турецких поставщиков приходится до 80% всего объема импорта этих овощей на украинский рынок.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, Украина в первой половине 2019 года увеличила импорт томатов на 15% - до рекордных 55 тыс. тонн.

Овощи борщевого набора в Украине за 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 грн. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 млн тонн.