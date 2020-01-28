Ветеринары заявили о ликвидации вируса птичьего гриппа в Винницкой области

По результатам лабораторных исследований, в населенных пунктах вблизи эпизоотического очага вирус не выявлен.

Ветеринары ликвидировали возбудитель птичьего гриппа в Немировском районе Винницкой области, уничтожив все поголовье птицы в эпизоотическом очаге.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“В период с 20.01 по 23.01 проведены мероприятия по стемпинг-ауту (умерщвлению и уничтожению путем сжигания инфицированной птицы), при этом умерщвлению и уничтожению подверглись все птицы, которые находились в эпизоотическом очаге, – 108 688 голов”, - сказано в сообщении.

Кроме того, специалисты провели вынужденную дезинфекцию 9 помещений для содержания птицы, 3 яйцескладов и других помещений, находящихся в эпизоотическом очаге.

Также в период с 21 по 27 января ветеринары провели клинический осмотр более 28 тыс. голов птицы в 1418 дворах 39 населенных пунктов вблизи очага вируса, где также были взяты пробы биоматериала.

“По результатам проведенных лабораторных исследований возбудителя гриппа птицы не выявлено”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для подтверждения статуса благополучия по гриппу осуществляется отбор проб биоматериала из всех птицеводческих хозяйств Винницкой области для лабораторных исследований.

При этом специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы будут отслеживать и отзывать с рынка продукцию птицеводства, полученную в период возможной даты занесения вируса из эпизоотического очага.

Как сообщал УНИАН, 20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии “Хутор” в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили 22 тыс. голов домашней птицы.

23 января Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. 24 января импорт почти всех продуктов птицеводства из Винницкой области приостановила Беларусь.