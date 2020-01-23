ЕС приостановил импорт куриного мяса из Украины из-за птичьего гриппа

Данное решение Евросоюза стало "потрясающе неожиданным" для Украины.

Европейский Союз не учел предыдущих партнерских договоренностей и приостановил импорт куриного мяса из Украины.

Читайте такжеПтичий грипп: украинцев предостерегают от покупки курятины и яиц на стихийных рынках

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Согласно оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) безотлагательно, на опережение уведомила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы.

Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС.

"Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, указанное решение ЕС является потрясающе неожиданным для украинской стороны", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Как сообщал УНИАН, в Немировском районе Винницкой области 18 января зафиксировали гибель птицы от птичьего гриппа.

По предварительной информации, на агропредприятии содержалось около 100 тысяч голов птицы яичного направления.