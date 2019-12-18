Украина увеличила экспорт агропродукции до рекордных $20 миллиардов

Эксперт прогнозирует дальнейшее увеличение экспорта аграрной продукции из Украины до конца года.

Украина в январе-ноябре этого года увеличила экспорт агропродовольственной продукции до рекордных 20,2 млрд долл., сообщает пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора Николая Пугачева.

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При этом в январе-ноябре 2018 года выручка от аграрного экспорта Украины составила 17,02 млрд долл, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства - УНИАН).

"По данным оперативной статистической информации, за 11 месяцев 2019 года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на сумму 20,2 млрд долл. США. Это уже (!) превысило показатель по итогам полного 2018 года, когда рекордной стала стоимость аграрного экспорта на сумму 18,8 млрд долл США", - цитирует пресс-служба Пугачева.

По его словам, также обновлен исторический рекорд поставок украинской продукции сельского хозяйства в Европейский Союз. Если в прошлом году в страны этого региона было экспортировано продуктов и продовольствия на 6,3 млрд долл., то за январь-ноябрь 2019 года экспорт достиг 6,8 млрд долл.

Как сообщил эксперт, наибольшие доходы украинским экспортерам приносят продажи на зарубежных рынках зерновых культур (8,6 млрд долл.), семян масличных (2,3 млрд долл.), растительного масла (4,2 млрд долл.), остатков и отходов пищевой промышленности (1,4 млрд долл.) и мясопродуктов (0,7 млрд долл.).

Эксперт прогнозирует дальнейшее увеличение экспорта до конца года.

"Поскольку календарный год еще не завершился, все перечисленные показатели будут увеличены, сформировав окончательные итоги отечественного агропродовольственного экспорта, которые и станут новым ориентиром для отрасли", - цитирует пресс-служба Пугачева.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции Украины увеличился на 1,7 млрд долл. - до 24,3 млрд долл. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил рекордные 18,8 млрд долл., а импорт - 5,5 млрд долл.