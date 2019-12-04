Арахамия рассказал, когда нардепы рассмотрят законопроект о рынке земли во втором чтении

Перед внесением документа на рассмотрение парламента, профильный комитет должен рассмотреть около трех тысяч поправок к нему.

Законопроект о рынке земли во втором чтении будет рассматриваться на следующей пленарной неделе (16-20 декабря).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Рынок земли будет следующей (пленарной - УНИАН) недели", - сказал он.

При этом, отметил Арахамия, на следующей неделе (9-15 декабря), которая является непленарной, планируется провести два пленарных дня, вероятно, во вторник и четверг.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. Согласно документу, иностранцы смогут покупать сельхозземли с 1 января 2024 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

25 ноября Зеленский в видеообращении заверил, что перед вторым чтением к законопроекту о рынке земли внесут изменения о возможности приобретения украинской земли иностранцами только после референдума.

По словам первого заместителя председателя фракции «Слуга народа» Александра Корниенко, перед внесением документа на рассмотрение парламента, профильный комитет должен рассмотреть 3 тысячи поправок к нему.