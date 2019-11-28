Почти 60% украинцев выступают против продажи земли – опрос

Принятие парламентом законопроекта о рынке земли в первом чтении поддержали 29% опрошенных.

Почти 60% украинцев выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии "Оценка деятельности органов власти и реакция на актуальные события", обнародованные на сайте КМИС.

Отмечается, что принятие Верховной Радой законопроекта о рынке земли в первом чтении поддержали 29% опрошенных, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

"Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 22% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 59% - "против", еще 14% не принимали бы участия в голосовании", - отметили авторы исследования.

Кроме того, отмечается, что в случае, если иностранцы смогут покупать землю в Украине до проведения соответствующего референдума, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский, то по мнению 43% ответственность за это будет на Верховной Раде; по мнению 17% - на Кабинете министров; по мнению 51% - на Зеленскому; по мнению 10% - на Конституционном суде; по мнению 14% - на партии "Слуга народа"; по мнению 14% - на правоохранительных органах (Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел); по мнению 10% - на Верховном суде.

С 22 по 25 ноября КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (старше 18 лет). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. Согласно документу, иностранцы смогут покупать сельхозземли с 1 января 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

25 ноября Зеленский в видеообращении заверил, что перед вторым чтением к законопроекту о рынке земли внесут изменения о возможности покупки украинской земли иностранцами только после референдума.