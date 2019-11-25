Украинцы не поддерживают введение свободного рынка земли - опрос

В то же время более двух третей украинцев - 70,7% - поддерживают легализацию добычи янтаря.

Более половины опрошенных граждан Украины - 57,9% - не поддерживают введение свободного рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения , проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с КМИС, которые были представлены на пресс-конференции.

В частности, такую инициативу президента Владимира Зеленского как введение рынка земли сельскохозяйственного назначения и отмена моратория на её продажу до конца года, поддерживают 23,9% опрошенных украинцев. В то же время, не поддерживают - 57,9% украинцев, безразлично относятся к этому вопросу - 2,9%. Еще 15,3% не смогли ответить.

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Также у респондентов спросили об отношении к решению о приватизации крупных государственных предприятий. Не поддерживают эту инициативу главы государства 55,5% опрошенных респондентов, поддерживают - 22,5%, безразлично относятся - 4,4%. Еще 17,5% не смогли ответить.

Кроме того, 49,3% опрошенных не поддерживают легализацию игорного бизнеса, 37,6% - поддерживают, 5,4% - безразлично относятся. 7,7% не смогли ответить.

В то же время, 70,7% украинцев поддерживают легализацию добычи янтаря, 13,4% - не поддерживают, 5,2% - безразлично относятся. Еще 10,6% не смогли ответить.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.