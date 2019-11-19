Украинцы не хотят легализации азартных игр - опрос группы Рейтинг

Не поддерживают легализацию азартных игр 58% опрошенных.

Подавляющее большинство украинцев, согласно с данными опроса группы Рейтинг, выступает против легализации игорного бизнеса как такового. Не поддерживают легализацию 58% опрошенных.

В то же время 48% украинцев высказались за сохранение классических числовых лотерей в ходе предполагаемой легализации игорного бизнеса. Такие данные показал опрос группы Рейтинг.

Классические лотереи являются наименее опасной разновидностью азартных игр, поэтому они наиболее распространены в странах ЕС и в мире вообще.

Правительственный законопроект 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» и ещё 7 законопроектов, посвящённых той же проблематике, напротив, предполагают ущемление именно классической лотереи, вплоть до полного её исчезновения в Украине. Так считает эксперт Игорь Галицкий.

«С оператора числовых лотерей уже взимается 30% налога на прибыль, оператор числовых лотерей работает легально и платит все налоги и сборы. В то же время, нелегальные сайты в принципе запрещаются законом, но на переходный период - якобы можно, да еще и за минимальную плату», - отметил Игорь Галицкий в ходе круглого стола «Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?», организованного Украинским Институтом Будущего.

Аудитория исследования, проведенного группой Рейтинг: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.