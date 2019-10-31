Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земли на господдержку фермеров

Таким образом предлагается восполнить недостающий бюджет программ господдержки АПК.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земель на поддержку фермеров.

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Об этом он сообщил во время брифинга, представляя проект государственной поддержки АПК на 2020 год с бюджетом в 8,4 млрд грн.

"Для того, чтобы найти эти 8,4 млрд, один из вариантов, которые мы предлагаем - это процент от продажи государственных земель предоставить для поддержки фермеров".

Он отметил, что сейчас в бюджете на эти цели есть только 4,4 млрд.

Как сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий, по подсчетам министерства, рынок земли должен принести около 7 млрд грн в четвертом квартале 2020 года, чего должно хватить на дотации для фермеров.

“Средств будет достаточно. При этом государственные программы поддержки имеют сезонный характер: спрос на 60% средств приходится на последний квартал”, - сказал он.

Высоцкий подчеркнул, что министерство еще обсуждает возможность отчисления средств от продажи земли фермерам и это не окончательное решение.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано 11 редакций законопроекта о рынке земли.

18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект, который не допускает к покупке земли юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, до 1 января 2024 года.