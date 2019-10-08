Что будет с ценами на лук и чеснок: прогнозы (видео)

Актуальные цены из украинских супермаркетов – это 7-10 гривень за килограмм. На зиму и весну прогнозируют подорожание символическое - максимум 8 гривень за килограмм.

Весной цены на лук били рекорды. После весеннего коллапса с ценами на этот овощ, покупатели волнуются и изучают ценники. ТСН поехала в поля, чтобы исследовать урожай и узнать, какова цена лука и чеснока в этом году.

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Сколько из каждой луковицы имеют те, кто ее выращивают, и стоит ли сейчас запасаться чесноком, в сюжете ТСН.

Сбор урожая лука сейчас в разгаре. Фермере нынешним урожаем довольны. К примеру, Леонид Кириченко сейчас имеет сотни гектаров и огромные склады для хранения. Впрочем, человек начинал как все: "Дедовским методом: в траншею солому клали, землей накрывали. Половину перегнивала, другую выбирали и держали где-то до весны в кагатах. Пропадало до 40 процентов".

Сейчас его склады-холодильники заполнены под завязку. Большая часть урожая долежит здесь до весны: "Наш украинский лук реализуется в течение всего календарного года".

Впрочем, в прошлом году до весны не хватило. Лук стал почти золотой из-за перекупов. "Весь импорт шел через вторые руки. У меня тоже были предложения поехать в Казахстан, купить по семь гривень и продавать по 15", - говорит фермер Антон Барнак.

Фермер Леонид объясняет: беда в том, что украинские фермеры до сих пор не умеют планировать, сколько и чего сажать. В позапрошлом году лука вырастили столько, что пришлось отдавать за бесценок. В следующем году посевы существенно сократили и еще случился неурожай. Именно поэтому цена и поднялась.

Европейские фермеры, к примеру, договариваются, что сеять. У нас - это дело каждого. "Это для потребителя плохо. Колебания цен, так же и лук или 25 или 5 гривень. Человеку было бы интересно, чтобы она была 10 гривень - каждый год одна цена", - объясняет.

В этом году уродилось, а следовательно и цена низкая – 5-6 гривень с поля. Актуальные цены из украинских супермаркетов – это 7-10 гривень за килограмм. Именно поэтому на зиму и весну прогнозируют подорожание символическое - максимум 8 гривень за килограмм.

Зато чеснок в Украине все больше с китайским привкусом. При засилье дешевого китайского выращивать отечественный невыгодно, говорит фермер Антон.

Украинский чеснок выгоднее продавать заграницу, - говорит фермер Ян. Туда он едет - по 50-60 гривень за килограмм. "В год мы экспортируем около 100 тонн овощей в разные страны", - говорит руководитель чесночной компании Ян Мишкавеч.

Мелким фермерам экспорт не под силу. Нужно большие инвестиции в строительство складов и сертификацию. Склады-холодильники - главный секрет заработка. Тут чеснок может лежать почти до нового урожая, чтобы отдать на прилавки, когда цена будет максимальной.

В рознице чеснок уже дорожает. В разных регионах он стоит от 55 до 62-х гривень за килограмм. Стоит поспешить пока продают украинский. Вскоре с прилавков его вытеснит китайский, который уже есть.