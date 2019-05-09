Золотой лук: Пойдут ли цены на спад?

«Меняю два мешка лука на BMW X6. Доплачивать не нужно», «Иду на свидание. Наелся лука. Чтоб не думала, что я нищеброд какой-то», «Материальное положение: могу позволить себе выбросить два верхних капустных листа» - эти и многие другие забавные высказывания заполонили сеть в последние дни. Причиной тому стал резкий скачок цен на рынках и в магазинах практически во всех регионах страны на овощи борщевого набора: репчатый лук, белокочанную капусту, картофель, морковь и другие неотъемлемые ингредиенты в приготовлении блюд национальной кухни. Но все мыслимые и немыслимые рекорды побил именно лук, подорожавший по сравнению с прошлым годом более, чем в шесть раз.

Теперь на полках отечественных супермаркетов этот традиционный для украинцев продукт продается дороже экзотичных бананов – в пределах от сорока до сорока пяти гривень за килограмм. Закупочные цены на лук составляют около 24 гривень за килограмм, вместо 3-4 гривень в прошлом году.

Как же так получилось, что в стране, которая обладает одним из самых плодородных черноземов в мире, из года в год возникают проблемы с поставками тех или иных продуктов питания? Сложившаяся ситуация с овощами борщевого набора и, особенно, луком – не первый и не единичный случай. Тем более, что его подорожание было ожидаемым, и эксперты говорили об этом еще год назад. Вопрос был лишь в том, какой будет динамика роста.

Подобная ситуация сложилась не только в Украине, но и в других странах Европы, из которых мы, как правило, лук импортировали

Дело в том, что на фоне недавнего перепроизводства и, как следствие, низкой рентабельности овощей, украинские аграрии в прошлом году существенно сократили посевные площади под ними. В частности, меньше посадили лука, а значит на рынке уже ожидалось снижение его предложения. Но даже те немногие фермеры, которые не отказались от выращивания этой культуры, недополучили урожай из-за неблагоприятных погодных условий. Дождливые весенние месяцы сменились засушливым и жарким летом, что не способствовало нормальному развитию культур. А потому урожай лука в 2018 году оказался вчетверо меньше обычного.

Подобная ситуация сложилась не только в Украине, но и в других странах Европы, из которых мы, как правило, лук импортировали. Теперь же наши традиционные европейские поставщики также были вынуждены закупать этот продукт из других отдаленных государств. Преимущественно, из Индии, Новой Зеландии, Аргентины, США и Узбекистана. Но доставка на такие дальние дистанции стоит немалых денег, а потому также отражается на цене.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен на овощи борщевого набора

В выигрыше от ценового скачка, помимо импортеров и трейдеров, оказались сами фермеры. Себестоимость производства лука осталась в пределах 3,5-4 гривень за килограмм, а значит из нерентабельной культуры он превратился в высоко маржинальный продукт, который сейчас можно реализовать с максимальной выгодой. Проблема лишь в том, что активный сезон продаж закончился несколько месяцев назад, а урожай лука в Украине в прошлом году был слишком мал для того, чтобы говорить об аккумулировании большой прибыли.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен на овощи борщевого набора, либо же замедления этого тренда. Просто потому, что предложения на рынке – недостаточно. Во всяком случае, до тех пор, пока не появится новый украинский урожай, который временно перекроет необходимость в дорогом импорте.

Сложившаяся ситуация открывает перед украинскими аграриями новые риски: вдохновленные перспективными ценами, фермеры ринутся увеличивать посевы под рекордсменами этого года. В центре их внимания, конечно же, окажется лук, поскольку именно эта культура продемонстрировала наибольший прирост в цене. Но если погода будет благоприятной, и урожай порадует своими объемами – резкое увеличение предложения на рынке приведет к тому, что закупочные цены на эту продукцию, напротив, снизятся. А аграрии снова окажутся в минусе и разочаруются в овощном бизнесе. Если же погода вновь решит сыграть с ними злую шутку, ситуация может повториться.

Это в очередной раз доказывает цикличность украинского аграрного производства. Год перепроизводства лука в Украине будет сменяться годом его дефицита, что, в свою очередь, будет снова и снова раскачивать ценовые качели в ту или иную сторону. Потому украинским потребителям следует быть готовыми к новым неожиданностям. Трейдерам и торговым сетям – быть гибкими и отслеживать тенденции на мировых рынках. А аграриям – научиться лучше планировать структуру своего производства и всегда быть готовыми к погодным капризам, а не гнаться за сомнительной сиюминутной выгодой, которая тотчас может смениться неудачей.

Надежда Бурбела