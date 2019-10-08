Украинские аграрии уже намолотили 50 миллионов тонн зерна

Также к 7 октября аграрии засеяли озимыми зерновыми 65% запланированных площадей.

Украинские аграрии по состоянию на 7 октября засеяли озимыми зерновыми 4,7 млн га, или 65% от прогнозируемой площади посева (7,3 млн га), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, озимая пшеница посеяна на площади 4,2 млн га, или 68% к прогнозу; рожь - на площади 92 тыс. га, или 75% к прогнозу; озимый ячмень - на площади 419 тыс. га, или 46% к прогнозу.

Кроме того, озимого рапса при прогнозируемой площади 1,1 млн га посеяно 1,0 млн га, или 96% к прогнозу.

Наряду с осенней посевной кампанией в Украине продолжается уборка зерновых. По данным министерства, на 7 октября аграрии намолотили 49,9 млн тонн зерна с площади 11,8 млн га, или 77% к прогнозу.

В частности, кукурузы намолочено 10 млн тонн с площади 1,6 млн га, или 33% к прогнозу; гречихи - 77 тыс. тонн с площади 58 тыс. га, или 87% к прогнозу; проса - 144 тыс. тонн с площади 76 тыс. га, или 85% к прогнозу.

Кроме того, семян подсолнечника намолочено 11,7 млн тонн с площади 4,9 млн га, или 84% к прогнозу, сои - 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га, или 69% к прогнозу. Сахарной свеклы собрано 3,1 млн тонн с площади 70 тыс. га, или 32% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн. Согласно прогнозу Минагропрода, в 2019 году урожай может увеличиться на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 млн тонн.