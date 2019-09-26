Более половины украинцев не одобряют отмену моратория на продажу земли - опрос

По мнению 64% украинцев, вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения должен решаться на референдуме.

Более половины украинцев не одобряют отмену моратория на продажу земли.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в сентябре.

Так, более половины опрошенных украинцев (52%) не одобряют поручение президента об отмене запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения в срок до октября этого года и введение купли-продажи земли до декабря этого года.

По данным опроса, положительно относятся к этому поручению 35% опрошенных, 13% - не смогли ответить на вопрос.

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Кроме того, 64% респондентов считают, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме, 26% - считают, что этот вопрос должны решать президент, Верховная Рада и Кабмин, а 10% - не смогли ответить на вопрос.

"Хотя большинство населения поддерживает новую власть, отмена моратория на продажу земли поддерживает примерно треть населения (35%), а 52%, фактически, против отмены моратория на продажу земли. За год количество противников продажи земли уменьшилась, в ноябре 2018 года против продажи земли было 72%. Возможно, это связано с разницей в формулировке вопросов (в 2018 году мы спрашивали "Если бы сегодня проводился референдум по вопросу купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения, как бы Вы проголосовали?"), возможно, из-за увеличения поддержки действий Зеленского и новой власти его сторонниками, а, возможно, из-за изменения риторики по продаже земли на некоторых популярных телеканалах и в Интернете», - отметил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

***КМИС проводил опрос населения Украины 16-19 сентября. Было опрошено 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Опрос не проводился на оккупированных территориях Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки: не более 2,6%.