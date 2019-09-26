Более половины украинцев не одобряют отмену моратория на продажу земли - опрос
Более половины украинцев не одобряют отмену моратория на продажу земли.
Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в сентябре.
Так, более половины опрошенных украинцев (52%) не одобряют поручение президента об отмене запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения в срок до октября этого года и введение купли-продажи земли до декабря этого года.
По данным опроса, положительно относятся к этому поручению 35% опрошенных, 13% - не смогли ответить на вопрос.
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Кроме того, 64% респондентов считают, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме, 26% - считают, что этот вопрос должны решать президент, Верховная Рада и Кабмин, а 10% - не смогли ответить на вопрос.
"Хотя большинство населения поддерживает новую власть, отмена моратория на продажу земли поддерживает примерно треть населения (35%), а 52%, фактически, против отмены моратория на продажу земли. За год количество противников продажи земли уменьшилась, в ноябре 2018 года против продажи земли было 72%. Возможно, это связано с разницей в формулировке вопросов (в 2018 году мы спрашивали "Если бы сегодня проводился референдум по вопросу купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения, как бы Вы проголосовали?"), возможно, из-за увеличения поддержки действий Зеленского и новой власти его сторонниками, а, возможно, из-за изменения риторики по продаже земли на некоторых популярных телеканалах и в Интернете», - отметил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.
***КМИС проводил опрос населения Украины 16-19 сентября. Было опрошено 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Опрос не проводился на оккупированных территориях Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки: не более 2,6%.