Госгеокадастр хочет завершить инвентаризацию земель до вступления в силу закона о рынке земли

Сам рынок земли в Украине планируют запустить с 1 октября 2020 года.

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра планирует завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения до вступления в силу закона о рынке земли.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука заявил заместитель главы Госгеокадастра Александр Краснолуцкий.

"Практически мы завершаем инвентаризацию сельскохозяйственных земель. Остался государственный заповедный фонд, земли лесохозяйственного назначения... Я думаю, что до вступления в силу закона о рынке земли мы закончим", - сказал он.

На вопрос премьера, можно ли завершить этот процесс быстрее, Краснолуцкий ответил, что для этого нужно дополнительное финансирование, и тогда процесс можно завершить до 1 августа 2020 года.

При этом Гончарук напомнил, что рынок земли в Украине планируют запустить с 1 октября 2020 года.