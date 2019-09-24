"У нас уникальное рейдерство и суды": министр экономики объяснил, почему иностранцы не скупят украинскую землю

Министр допускает, что иностранцы зайдут на украинский рынок, но их будет немного.

После открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения иностранные компании не будут массово скупать землю, потому что в Украине большое количество внутренних проблем.

Об этом в интервью hromadske заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Во-первых, опыт стран Восточной Европы показывает, что иностранцы почти не заходят. Зачем они пойдут в Украину, если они могут зайти в другую страну?», — сказал он.

На предположение, что из-за того, что в Украине уникальная земля, Милованов ответил: «У нас уникальные проблемы с рейдерством, у нас уникальные проблемы с судами, с финансовой системой, у нас дороже капитал, у нас дороги. Нам еще далеко, надо самим развиваться».

Министр допускает, что иностранцы зайдут на украинский рынок, но их будет немного.

«Второе. Иностранцы в Украине уже есть. Они работают через аренду земли, по меньшей мере мы знаем о 1-1,3 тысячи компаний. Они где-то обрабатывают 4-5% земли. Что с ними делать? Выгнать их? Те, кто обрабатывают землю и дают рабочие места, мы их выгоним? Это неправильно», — отметил Милованов.

Он добавил, что власть не может позволить работать в Украине этим иностранным компаниям, а остальным — запретить.

«То есть, они будут такие посредники-спекулянты, только через них иностранцы смогут покупать землю? Пусть между собой делают какие-то сделки? Это нереально», — резюмировал министр.

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Ранее в правительстве заявили, что планируют проверять происхождение денег, за которые будут покупать сельскохозяйственную землю. Также в правительстве сообщили, что позволят иностранным компаниям продавать и покупать земельные паи. Однако для этого этим компаниям нужно создать юридическое лицо в Украине.

19 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине заработает 1 октября 2020 года.

Ранее в правительстве сообщили, что позволят иностранным компаниям продавать и покупать земельные паи. Однако для этого этим компаниям нужно создать юридическое лицо в Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту до 1 декабря 2019 года принять законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине.