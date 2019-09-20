Украинского шампанского не будет: Рада приняла закон о защите географических брендов

Правительство уже формирует перечень украинских брендов, в который войдут гуцульская овечья брынза, мелитопольская черешня, закарпатское вино, карпатский мед.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний» (рег. №1065). Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 277 народных депутатов.

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Законом предусматривается имплементация требований статей 204-207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) №1151/2012 Европейского парламента и Совета от 21 ноября 2012 о качестве сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания.

В пояснительной записке сказано, что целью принятия закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего национального законодательства по охране прав на географические указания с правом Европейского Союза.

Законом предлагается: дать новые определения терминов «географическое указание», «название места происхождения товара»; уточнить условия предоставления правовой охраны географическому указанию и основания для отказа в предоставлении такой охраны; определить условия предоставления правовой охраны омонимическому географическому указанию.

Также уточняется круг лиц, которые имеют право на государственную регистрацию географического указания. Кроме того, пересматриваются требования к заявке на регистрацию; совершенствуется порядок проведения экспертизы заявок на географические указания; определяются требования к техническим условиям, которым должен соответствовать товар, для которого заявляется указание. Законопроектом упорядочивается перечень прав и обязанностей, вытекающих из государственной регистрации географических указаний и тому подобное.

Народный депутат Роксолана Пидласа отметила, что это закон о защите географических указаний, то есть названий регионов и местностей, где традиционно производятся товары с особыми свойствами и репутацией - это уникальные товары. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации Украина взяла на себя обязательства охранять европейские географические бренды от подделок. В то же время, отметила депутат, украинские географические названия также получают правовую охрану в странах ЕС.

«Правительство уже формирует такой перечень. В него войдут гуцульская овечья брынза, мелитопольская черешня, закарпатское вино, карпатский мед и прочее, что однозначно будет способствовать продвижению украинского экспорта», - добавила Пидласа.