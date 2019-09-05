Украине разрешили экспортировать овощи и фрукты в Евросоюз

Украину включили в перечень стран, которые могут беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в ЕС.

Европейская комиссия (ЕК) включила Украину в список стран, которые могут экспортировать свежие овощи и фрукты в Европейский Союз, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Отмечается, что Госпродпотребслужба обратилась в Еврокомиссию с запросом о признании всей территории Украины свободной от карантинных организмов согласно директиве Совета ЕС 2019/523, которая вступила в силу 1 сентября 2019 года.

После рассмотрения обращения Госпродпотребслужбы ЕК включила Украину в перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров.

Экс-глава Минагропрода Ольга Трофимцева заявила, что для того, чтобы экспортировать томаты, перец, яблоки, груши, сливы и др. украинский производитель должен обратиться в Госпродпотребслужбу для получения подтверждения, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523.

Она отметила, что Минагропрод не раз предупреждал украинских экспортеров об изменении требований ЕС.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш, а также других овощей из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523, которая предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов.