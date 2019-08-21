Украина сократила экспорт сахара на четверть

При этом за отчетный период импорт сахара в Украину почти отсутствовал.

Украина за одиннадцать месяцев 2018-2019 маркетингового года (МГ, сентябрь 2018 - август 2019) сократила экспорт сахара на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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Согласно сообщению, в июле экспорт сахара составил 7 тыс. тонн.

"В текущем маркетинговом периоде наиболее активный спрос на украинский сладкий продукт наблюдается со стороны постсоветских стран: Узбекистана, Азербайджана, Киргизстана, Таджикистана", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за отчетный период импорт сахара в Украину почти отсутствовал.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе исчерпала квоту на беспошлинный экспорт сахара в Евросоюз в 2019 году.

В 2017-2018 МГ Украина сократила экспорт сахара на 27% - до 564 тыс. тонн.

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 млн тонн.