Эксперты спрогнозировали, на сколько подорожает сахар в этом году

Эксперты отметили, что 2019-2020 маркетинговый год может стать одним из наиболее сложных для сахарного рынка Украины за последние пару лет.

Конечные цены на сахар для потребителей к началу следующего года могут вырасти на 10-15% из-за сокращения производства этой продукции, сообщила пресс-служба консалтинговой компании Pro-Consulting со ссылкой на аналитика компании Ивана Шпака.

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"Конечная цена на сахар для покупателей в магазинах вырастет к началу следующего года на 10-15%, а при сохранении такой тенденции (сокращения производства сахара - УНИАН), через год на все 20%", - сказано в сообщении.

Эксперт отметил, что производство сахара в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 - август 2019) сократилось на 15% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом из-за сокращения площадей под сахарной свеклой, а также снижения сахаристости самой свеклы.

"При всех этих условиях подорожание сахара для потребителей неизбежно", - отметил Шпак.

Эксперт отметил, что на рынке сахара сегодня также наблюдается довольно резкое сокращение сахаропроизводящих заводов. Так, если в 2018 году их работало 42, то в 2019 году будут работать лишь 32 завода из-за низкой рентабельности производства.

В пресс-службе добавили, что, учитывая сокращение объемов производства, а также снижение розничных цен на сахар, неблагоприятная ситуация на рынке сахара в Украине сохранится и в 2019-2020 маркетинговом году. При этом активность сахарных заводов будет зависеть от внутренней цены на сахар, а также спроса на украинский сахар со стороны иностранных покупателей. Эксперты отметили, что 2019-2020 маркетинговый год может стать одним из наиболее сложных для сахарного рынка Украины за последние пару лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор"сообщили, что оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 МГ могут вырасти на 18% - до 13 тысяч гривень/тонна из-за сокращения производства.

В ассоциации прогнозировали, что неурожай сахарной свеклы в Украине из-за сильных дождей может привести к сокращению производства сахара в 2019 году до 1,1 миллиона тонн.

По данным НАСУ "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году сократились на четверть.

В этом году украинские аграрии начали сев сахарной свеклы 28 марта.

Украина по итогам сезона сахароварения 2018-2019 годов сократила производство сахара на 15% - до 1,8 миллиона тонн.