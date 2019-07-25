На Житомирщине зафиксировали новую вспышку чумы свиней

Заболевание среди диких свиней африканской чумой обнаружили в Белокоровицком лесхозе.

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС) в Олевском районе Житомирской области.

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Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Житомирской области.

Согласно информации, заболевание среди диких свиней африканской чумой обнаружили в 70-м квартале ГП "Белокоровицкий лесхоз".

"22 июля трех погибших животных нашел охотник, он же и сообщил в ветеринарную больницу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.

23 июля в области провели заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которая утвердила план по ликвидации АЧС, определила границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.