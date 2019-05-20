Количество вспышек чумы свиней в Украине сократилось почти в 4 раза

Из 21 случая АЧС в домашних хозяйствах было зарегистрировано 11 случаев, в дикой фауне – 7 и зафиксировано три инфицированных объекта.

Ветеринары с начала 2019 года по состоянию на 17 мая зафиксировали 21 случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС), что на 73% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В сообщении сказано, что с начала 2019 года АЧС выявлена на территории 13 областей Украины. В частности, 11 случаев было зарегистрировано среди домашних животных и 7 - в дикой фауне. Также было зафиксировано три инфицированных объекта.

По словам директора Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Бориса Кобаля, по сравнению с 2017 и 2018 годами, когда было зафиксировано соответственно 77 и 78 случаев АЧС, в 2019 году четко отмечается тенденция к сокращению количества вспышек заболевания. Кобаль отметил, что это сокращение стало возможным благодаря усилению мер контроля, которые проводятся службой для ликвидации и профилактики АЧС, а также мер биобезопасности, которые осуществляют непосредственно владельцы хозяйств.

Как сообщал УНИАН, согласно опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По данным Госпродпотребслужбы, количество случаев заболевания АЧС в Украине в 2018 году сократилось на 13% по сравнению с 2017 годом - до 145.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.