Разумков допустил введение рынка земли в Украине на протяжении года

По его словам, на данный момент работают над законодательной базой для открытия рынка земель.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допускает введение рынка сельхозземель в течение года.

Он сказал об этом в интервью изданию Страна.uа.

"Рынок земли нужно будет открывать. Мораторий накладывается из года в год, потому что это выгодно. Нужно, чтобы владельцы земли могли ею пользоваться. Появится законодательная база. Ребята сейчас работают над этим. С одной стороны необходимо защитить национальные интересы, а с другой - собственника", - сказал Разумков.

В ответ на вопрос, какие сроки политсила ставит перед собой для отмены моратория, он сказал: "Для меня это год".

Вместе с тем он подчеркнул, что в Украине не проведен качественный аудит с/х земель.

"Мы до сих пор не понимаем, в чьих руках и сколько земли. Это касается и государственных земель", - отметил Дмитрий Разумков.

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Напомним, 18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон № 2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Земельный кодекс № 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 10 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

В минувшем году парламент продлил запрет на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года. Депутаты поручили Кабмину до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, однако правительство не выполнило это поручение.