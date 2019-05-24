Хозяйничали на госучастке: на Донетчине глава райсовета попал в "земельный" скандал из-за фирмы брата - СМИ

Владельцем фирмы, на которую завели дело, сейчас является родной брат председателя Бахмутского райсовета.

На Донетчине правоохранители открыли уголовное дело на фермерское хозяйство, представители которого незаконно обрабатывали государственную землю.

Владельцем фирмы, на которую завели дело, сейчас является родной брат председателя Бахмутского райсовета. А раньше она принадлежала ему самому, передает «Свободное радио» со ссылкой на собственные источники.

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21 мая Артемовский горрайонный суд наложил арест на технику фермерского хозяйства “Максимус 1”. По данным правоохранителей, 19 мая арестованные на технике работники хозяйства незаконно обрабатывали землю Звановской ОТГ, которая им не принадлежит.

На месте незаконной обработки земли полицейские задержали грузовик “Камаз”, трактор John Deere (стоимость на вторичном рынке от 2,5 миллионов гривень), и сеялку Ногсһ Maestro (ценой в 5 миллионов гривень).

В администрации Звановкой ОТГ Свободному радио объяснили, что все земли территориальной общины они отдают в аренду только через публичный аукцион. Так, у фирмы “Максимус 1” есть договор об аренде, но не на тот участок, где их поймали правоохранители.

“Договора об аренде с этой или другой организацией на этот земельный участок у нас нет. То есть действия проводились незаконно”, — рассказал Свободному радио председатель Звановской ОТГ Александр Белицкий.

По данным аналитической системы YouControl, владельцем фирмы “Максимус 1” является Юрий Пластун, брат председателя Бахмутского районного совета Евгения Пластуна. А ранее руководил предприятием сам действующий председатель райсовета.

По информации Свободного радио, на месте, где правоохранители оформляли протокол, Евгений Пластун также присутствовал и общался с правоохранителями.

Журналисты Свободного радио пытались взять комментарий у Евгения Пластуна, что он делал на месте преступления и о чем говорил с полицейскими, однако в приемной нам ответили, что чиновник в отпуске. Это уже третий отпуск в течение двух месяцев, о котором сообщают Свободному радио.

Отметим, нынешнего руководителя фирмы обвиняют по статье “Самовольное занятие земельного участка” уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Главу Бахмутского районного совета ранее подозревали сразу по трем статьям: декларирование недостоверной информации, злоупотребление властью или служебным положением и незаконное обогащение.

Однако, по последнему делу, чиновника освободили от ответственности из-за того, что Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.

Кроме того, по одному из дел суд временно отстранил его от должности. Однако, по данным правоохранителей, Пластун в то время продолжал работать. За это на него открыли еще одно уголовное производство за умышленное нарушение требований суда. Евгений Пластун журналистам Свободного радио отрицал обвинения и заявил, что не согласен, что нарушил требования суда.