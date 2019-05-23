Запуск рынка земли будет способствовать росту экономики Украины до 2% ежегодно – ВБ

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен выразила надежду, что новый президент и новое правительство Украины возьмут на себя обязательство снять мораторий на продажу земель сельхозназначения.

Открытие в Украине рынка земли сельхозназначения и принятие соответствующего законодательства позволит раскрыть значительный потенциал для экономического роста, который дополнительно составит около 2% ежегодно.

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Такой прогноз озвучила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен на пресс-конференции.

«Открытие рынка земель позволит людям покупать и продавать землю, это будет наибольшей трансформирующей реформой для роста экономики, которую Украина может сделать… Расчеты, которые мы делали, говорят о том, что Украина может повысить свой рост на 1 или 2% в год, помимо основного роста, в случает запуска рынка земли. Однако это очень консервативные показатели, так как будет еще много сопутствующих позитивных моментов», - отметила Кахконен.

Она также выразила надежду, что новый президент и новое правительство Украины возьмут на себя обязательство снять мораторий на продажу земель сельхозназначения.

Как сообщил ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан, который также присутствовал на пресс-конференции, для ускорения экономического роста Украине также необходимо достичь фискальной стабильности, решить проблемы неработающих кредитов в госбанках, внедрить антикоррупционные меры, а также возобновить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

"Если будет прогресс по этим направлениям, то Украина получит 3,4% роста ВВП в 2020-м и 3,8% в 2021 году. Но если реформы не будут продолжаться, то рост экономики будет ниже 2%", - добавил Кхан.