В Украине с 10 июня вступит в силу новый стандарт на пшеницу

Новый стандарт предусматривает сокращение количества классов пшеницы мягкой непродовольственной группы с трех до одного, а также повышение и уточнение показателей хлебопекарского качества зерна.

Вступление в силу нового стандарта качества на пшеницу перенесено с 1 августа на 10 июня, до начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"Разработка нового стандарта на пшеницу - это результат общей работы, нахождения компромиссов и учета интересов всех участников рынка. Стандарт, что важно, вступает в силу до начала нового маркетингового года 2019-2020, поэтому не возникнет неудобств относительно изменений классов пшеницы при хранении и транспортировке", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия Елены Ковалевой.

Ковалева напомнила, что новым стандартом предусмотрено сокращение количества классов зерна пшеницы мягкой не продовольственной группы с трех до одного, повышение и уточнение показателей хлебопекарского качества, гармонизация с международными и европейскими стандартами.

Как сообщал УНИАН, ранее бизнес-сообщество призывало Минагропрод перенести сроки введения новых стандартов качества пшеницы с августа на начало июня.

В октябре 2018 года Технический комитет Национальной аграрной академии наук обновил национальный стандарт на пшеницу.