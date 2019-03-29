В Украине подорожало мясо: сколько стоит курятина и свинина
10:45, 29 марта 2019Агро
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Больше всего подорожали куриное филе, говядина и свинина.
Иллюстрация REUTERS
За год стоимость мяса в Украине возросло на 12%.
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на ассоциацию поставщиков торговых сетей.
"Отмечается, что больше всего подскочили цены на куриное филе, говядину и свинину", - говорится в сообщении.
Существенно подорожала вареная колбаса до почти 95 гривень за килограмм. Меньше всего из мясных продуктов изменились цены на сало - этот продукт подорожал на 7%.
Напомним, 15 марта сообщалось, что в первые месяцы 2019 года Украина импортировала 4,3 тысячи тонн свинины общей стоимостью 7,9 миллиона долларов.
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