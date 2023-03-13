Сообщается, что активные вырубки леса зафиксированы сразу в нескольких районах российской столицы.

В Москве с начала года массово рубят деревья в парках и лесах для размещения комплексов противовоздушной обороны (ПВО), пишет The Insider.

Отмечается, что активные вырубки леса зафиксированы сразу в нескольких районах.

При этом на опытных полях Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева уже разместили зенитно-ракетные комплексы С-400. Всего было замечено четыре пусковые установки. Также на площадке развернули радиолокационную станцию (РЛС) 92Н6Е для обнаружения воздушных целей.

Видео дня

Еще одной площадкой для размещения ПВО стала территория парка-заповедника "Лосиный остров" в районе Богородское на северо-востоке Москвы. Сообщается, что расстояние от появившегося там ЗРК С-400 до жилых многоэтажек - около 200 метров.

"Военные эксперты предупреждают, что размещение военных объектов у многоэтажек угрожает жителям", - говорится в публикации.

Также отмечается, что самый большой ущерб для экологии вызвала стройка в микрорайоне Курьяново на юго-востоке Москвы в охранной зоне музея-заповедника Коломенское. Там уничтожили огромный лесной массив - около 100 гектаров леса:

"Лес начали активно уничтожать 25 января. Работы шли днем и ночью с невероятной скоростью: неделя потребовалась на вырубку, еще за одну неделю спиленные деревья переработали в опилки с помощью измельчительных установок. Как и полицейские, рабочие подтвердили, что вырубка проводится в оборонных целях".

По словам источника в Следственном комитете, "есть вероятность, что на этой территории будет находиться оборонный объект". На данный момент неизвестно, идет ли речь о размещении там ЗРК С-400.

В Москве усиливают ПВО - что сообщалось

Как писал УНИАН, недавно в Москве установили еще одну систему ПВО прямо возле станции метро.

До этого в Москве заметили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" на крышах административных зданий.