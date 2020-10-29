Жители Киевского зоопарка уже празднуют Хэллоуин. Верблюдов, слонов и медведей там угощают большими сочными тыквами.
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С понедельника в зоопарке началась тыквенная неделя «Зоо-Хэллоуин» – в канун Дня всех святых 31 октября.
Администрация придумала целую серию показательных кормлений. Поэтому увидеть, с какой отрадой животные лакомятся осенними овощами, смогут все посетители, но лишь в определенное время – 12:00, 12:30 и 13:00.
За неделю обитатели зоопарка могут съесть почти тонну тыкв.
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