За это время обитатели зоопарка могут съесть почти тонну тыкв.

Жители Киевского зоопарка уже празднуют Хэллоуин. Верблюдов, слонов и медведей там угощают большими сочными тыквами.

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С понедельника в зоопарке началась тыквенная неделя «Зоо-Хэллоуин» – в канун Дня всех святых 31 октября.

Администрация придумала целую серию показательных кормлений. Поэтому увидеть, с какой отрадой животные лакомятся осенними овощами, смогут все посетители, но лишь в определенное время – 12:00, 12:30 и 13:00.

За неделю обитатели зоопарка могут съесть почти тонну тыкв.

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Автор: Яна Ставская