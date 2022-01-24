Мишек представили общественности перед Китайским Новым годом.

В Китае сразу два десятка маленьких пандочек впервые показали общественности.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Все животные живут в центре по разведению панд на юго-западе в провинции Сычуань. Они родились в прошлом году, и самому младшему из малышей сейчас 120 дней, а самому старшему - 190.

Администрация заведения решила показать мишек общественности перед Китайским Новым годом, который будут отмечать уже в следующий вторник, 1 февраля.

Читайте такжеПервая реакция маленьких панд на снег попала на видеоОтмечается, что удержать такое количество непоседливых животных смотрителям было довольно непросто, ведь малыши не желали сидеть на месте и постоянно разбегались.

Большая панда относится к уязвимым видам, а до 2017 года считалась исчезающим. Популяция этих животных уменьшается, а уровень рождаемости достаточно низкий. В Китае предусмотрена смертная казнь за убийство панды.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае открылся еще один заповедник с гигантскими пандами.

А в китайском зоопарке впервые показали уникальную коричневую панду.

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