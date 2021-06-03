Сейчас в центре живут около полсотни панд, однако ученые надеются, что в будущем их популяция увеличится.

В китайской провинции Шэньси открылся новый центр по разведению и наблюдению за гигантскими пандами.

Как говорится в сюжете ТСН, это уже третий такой заповедник-питомник в Поднебесной. Территория парка разделена на несколько зон - отдельно для взрослых, маленьких и новорожденных животных. Общая площадь заповедника более 70 гектаров.

Сейчас в центре живут около полсотни панд, однако ученые надеются, что в будущем их популяция увеличится.

Панды в Китае

Большая панда или бамбуковый медведь - вымирающий вид. Главными угрозами ее выживанию является дальнейшая потеря естественной среды обитания - бамбуковые леса, где они живут, массово вырубают. Еще одна опасность - очень низкий уровень рождаемости как в неволе, так и в дикой природе. По официальным подсчетам, в дикой природе живут около 1 600 панд.

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Большая панда живет в лиственных и хвойных лесах с густым бамбуковым подлеском в гористых местностях центрального Китая, таких как Сычуань и Тибет, на высоте от 1200 до 4000 м над уровнем моря.

Большая панда является не только редким животным, занесенным в Красную книгу, но и национальным символом Китая, олицетворяет искренность, дружелюбие, терпимость и доброту. В свое время панда была избрана китайскими властями в качестве "живого подарка" с политическим подтекстом, так называемая "панда-дипломатия".

Сейчас все панды в неволе являются собственностью Китая. Поэтому обычно эти медведи передаются в зоопарки других стран мира только при одобрении китайских властей и на определенный срок. Причем все рожденные за рубежом панды должны быть переданы в Китай, где их будут отправлять в специальные заповедники возрождать популяцию.

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Автор: Марина Григоренко