За последние годы количество панд в дикой природе Поднебесной выросло до почти 2 тысяч.

В Китае заявили, что больше не считают гигантских панд исчезающим видом.

Как говорится в сюжете ТСН, причиной этого является то, что за последние годы количество этих больших медведей в дикой природе Поднебесной возросло до почти 2 тысяч, хотя ранее их количество официально оценивалось примерно в 1 600. Это связывают с успешной программой развития заповедников и создания условий для размножения гигантских панд.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2021 года в китайской провинции Шэньси открылся новый центр по разведению и наблюдению за гигантскими пандами.

Панды в Китае

Главными угрозами выживанию больших панд в дикой природе является дальнейшая потеря естественной среды обитания - бамбуковые леса, где они живут, массово вырубают. Еще одна опасность - очень низкий уровень рождаемости как в неволе, так и в дикой природе.

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Большая панда живет в лиственных и хвойных лесах с густым бамбуковым подлеском в гористых местностях центрального Китая, таких как Сычуань и Тибет, на высоте от 1200 до 4000 м над уровнем моря.

Большая панда является не только редким животным, занесенным в Красную книгу, но и национальным символом Китая, который олицетворяет искренность, дружелюбие, терпимость и доброту. В свое время панда была избрана китайскими властями в качестве "живого подарка" с политическим подтекстом, так называемая "панда-дипломатия".

Сейчас все панды в неволе являются собственностью Китая. Поэтому обычно эти медведи передаются в зоопарки других стран мира только при одобрении китайских властей и на определенный срок. Причем все рожденные за рубежом панды должны быть переданы в Китай, где их будут отправлять в специальные заповедники возрождать популяцию.

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Автор: Марина Григоренко